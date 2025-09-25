Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Home Depot-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 349,05 EUR abwärts.

Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 349,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 347,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 347,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,24 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 24,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Home Depot.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

