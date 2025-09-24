Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Abend gestärkt

So bewegt sich Home Depot

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 349,65 EUR.

Um 20:11 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 349,65 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 351,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 348,35 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.001 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 15,28 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,92 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

