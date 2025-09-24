Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Kurs von 348,35 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:01 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 348,35 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 350,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 347,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 348,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 315 Home Depot-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

