Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochabend fester

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Home Depot-Aktie konnte um 20:22 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 348,85 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 350,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 347,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.323 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 18,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 19,74 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.
Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2026 aus.
