Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 348,95 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 348,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 348,95 EUR. Mit einem Wert von 348,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 16,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

