Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 350,45 EUR.
Um 11:58 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 350,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 350,70 EUR. Bei 348,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.
Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
