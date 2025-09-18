Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Abend ab

Kursverlauf

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 347,00 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte um 20:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 347,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 345,55 EUR. Bei 349,00 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 254 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 18,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 15,32 Prozent wieder erreichen.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

