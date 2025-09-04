DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.951 -0,1%Euro1,1724 +0,6%Öl65,59 -1,9%Gold3.587 +1,1%
Dow Jones im Blick

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich in Rot

05.09.25 22:32 Uhr
Der Dow Jones verzeichnete am fünften Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
241,35 EUR 0,30 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
131,74 EUR -4,60 EUR -3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot Inc., The
352,40 EUR 2,30 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
251,00 EUR -9,15 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
421,90 EUR -12,85 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
142,30 EUR -4,82 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
212,95 EUR 3,95 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
318,75 EUR 8,75 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
270,05 EUR 3,70 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,80 EUR -0,18 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
292,20 EUR -8,40 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.400,9 PKT -220,4 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent tiefer bei 45.400,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,260 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,913 Prozent auf 45.204,87 Punkte an der Kurstafel, nach 45.621,29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.770,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 45.211,78 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,250 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.111,74 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.06.2025, den Stand von 42.319,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40.755,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7,10 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45.770,20 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,77 Prozent auf 250,76 USD), Sherwin-Williams (+ 1,82 Prozent auf 372,43 USD), UnitedHealth (+ 1,61 Prozent auf 315,39 USD), Amgen (+ 1,26 Prozent auf 283,64 USD) und Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 356,00 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen JPMorgan Chase (-3,11 Prozent auf 294,38 USD), NVIDIA (-2,70 Prozent auf 167,02 USD), Chevron (-2,56 Prozent auf 153,66 USD), Microsoft (-2,55 Prozent auf 495,00 USD) und Visa (-2,21 Prozent auf 343,22 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53.740.453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,567 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen