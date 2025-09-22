DAX23.636 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.506 +0,3%Nas22.725 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,97 +2,1%Gold3.781 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Dienstagnachmittag nach

23.09.25 16:10 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 348,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
347,30 EUR -3,65 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:58 Uhr um 0,8 Prozent auf 348,30 EUR nach. Bei 347,40 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 348,45 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 124 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 411,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,30 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Home Depot.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

