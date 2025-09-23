DAX23.684 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.352 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
So entwickelt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag freundlich

24.09.25 16:09 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 347,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
350,95 EUR 3,65 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 16:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 347,55 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 350,95 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 347,10 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1.057 Aktien.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,44 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

