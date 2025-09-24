Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 348,60 EUR.

Mit einem Kurs von 348,60 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 350,45 EUR. Bei 348,60 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 350,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,22 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,10 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

