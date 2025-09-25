DAX23.623 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,29 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Kursentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Mittag

26.09.25 12:08 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Mittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 349,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
348,95 EUR -1,20 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 349,85 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 349,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 347,45 EUR. Bei 347,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 255 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 15,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 24,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

