Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Mittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 349,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Home Depot-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 349,85 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 349,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 347,45 EUR. Bei 347,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 255 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 15,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 24,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

