Aktienkurs aktuell

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend auf rotem Terrain

29.09.25 20:25 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 1,0 Prozent auf 347,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
345,05 EUR -4,90 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Home Depot-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 20:14 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 347,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 344,50 EUR. Mit einem Wert von 351,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via BMN 202 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 15,35 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

