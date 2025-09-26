Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Montagmittag

DAX23.782 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl69,01 -1,1%Gold3.818 +1,5%
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
So entwickelt sich Home Depot

29.09.25 12:08 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 352,15 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 11:52 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 352,15 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 352,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 195 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

