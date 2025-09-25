Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 346,75 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte um 15:43 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 346,75 EUR. Bei 346,75 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 350,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 130 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,47 Prozent.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen