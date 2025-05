Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 317,45 EUR nach.

Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 317,45 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 317,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,30 EUR. Zuletzt wechselten 204 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 7,67 Prozent wieder erreichen.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,18 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 25.02.2025. Es stand ein EPS von 3,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. Am 19.05.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,10 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

