Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 324,70 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 324,70 EUR. Zuletzt wechselten 3 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,18 USD je Aktie ausschütten.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 34,79 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Home Depot die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,02 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

