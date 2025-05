Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 321,30 EUR.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,45 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 12,85 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,70 Mrd. USD im Vergleich zu 34,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,10 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

