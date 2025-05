Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 329,95 EUR.

Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 329,95 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 329,95 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 333,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,10 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,10 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,17 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,18 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 20.05.2025. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,64 USD je Aktie erzielt worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Home Depot.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,01 USD fest.

