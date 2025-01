Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 370,35 EUR.

Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 370,35 EUR nach. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 370,35 EUR ab. Bei 373,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 259 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 27.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 24,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,91 USD, nach 8,36 USD im Jahr 2024.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,71 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 24.02.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

