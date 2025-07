Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 311,40 EUR.

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,8 Prozent auf 311,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 311,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 311,40 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,34 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,16 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 39,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

