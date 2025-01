Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 376,00 EUR.

Um 16:05 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 376,00 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 378,45 EUR an. Bei 376,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 559 Aktien.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 9,76 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.05.2024 bei 295,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 21,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,36 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,91 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,68 USD gegenüber 3,83 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,22 Mrd. USD im Vergleich zu 37,71 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 24.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,08 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

