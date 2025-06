Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 320,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 0,3 Prozent auf 320,90 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 320,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei 293,10 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,17 USD.

Home Depot gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,46 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 39,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

