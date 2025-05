Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Home Depot

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 326,95 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 326,95 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 326,95 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 326,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,04 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,19 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 25.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

Börse New York in Rot: Dow Jones-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach