Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 310,05 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 310,05 EUR abwärts. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 310,05 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 38 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 33,11 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,69 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,16 USD.

Home Depot ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,46 USD, nach 3,64 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,86 Mrd. USD – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 präsentieren. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

