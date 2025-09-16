Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 355,55 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 355,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 355,55 EUR aus. Bei 355,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 13,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 17,56 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.
Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
