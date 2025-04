Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 310,35 EUR.

Die Home Depot-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 310,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 310,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,35 EUR. Bisher wurden heute 411 Home Depot-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 5,56 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

