HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von HSBC gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das HSBC-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 66,46 USD.

Das Papier von HSBC legte um 20:02 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 66,46 USD. Im Tageshoch stieg die HSBC-Aktie bis auf 66,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 65,85 USD. Zuletzt wurden via New York 127.350 HSBC-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,27 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,38 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 56,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,37 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich HSBC zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat HSBC im vergangenen Quartal 37,57 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der HSBC-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,86 USD je Aktie belaufen.

