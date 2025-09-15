HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Dienstagabend tiefer

HSBC im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von HSBC. Zuletzt ging es für die HSBC-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 69,14 USD.

Die HSBC-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 69,14 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte HSBC-Aktie bei 68,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 139.815 HSBC-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 69,48 USD. Mit einem Zuwachs von 0,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HSBC am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HSBC-Aktie in Höhe von 6,87 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf