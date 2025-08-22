Huddly AS Registered legte Quartalsergebnis vor
Huddly AS Registered hat am 21.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,97 NOK. Im Vorjahresquartal waren -10,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,7 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Huddly AS Registered einen Umsatz von 39,1 Millionen NOK eingefahren.
