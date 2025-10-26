DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.880 +2,0%Euro1,1626 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Hurrikan 'Melissa' gewinnt an Kraft und bedroht Jamaika

26.10.25 18:35 Uhr

KINGSTON (dpa-AFX) - Wirbelsturm "Melissa" gewinnt über der Karibik schnell an Kraft und zieht als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 auf Jamaika zu. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 220 Kilometern pro Stunde bewegt sich der Tropensturm langsam in Richtung Westen, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. "Melissa" dürfte nach der Prognose der Meteorologen in der Nacht von Montag auf Dienstag als gefährlicher Hurrikan in Jamaika und im Laufe des Dienstags im Südosten von Kuba auf Land treffen.

Für Jamaika sprach das Zentrum eine Hurrikan-Warnung aus. Auf der Karibikinsel sei mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen. Auch das Auswärtige Amt weist Reisende auf die Folgen von "Melissa" in der Urlaubsregion hin: "Mit Extremwetter, Winden in Orkanstärke, Starkregen, Überschwemmungen und gegebenenfalls Sturmfluten ist zu rechnen", hieß es in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Jamaika.

In Haiti kamen nach starkem Regen bereits drei Menschen ums Leben, auch in der Dominikanischen Republik wurde eine Person getötet.

Der Leiter des jamaikanischen Wetterdienstes, Evan Thompson, warnte vor einem der heftigsten Unwetter der vergangenen Jahrzehnte. Weil "Melissa" Jamaika direkt treffen werde und sich nur langsam vorwärts bewege, rechnet der Meteorologe mit extrem hohen Niederschlägen und schweren Schäden. "Wir haben diese Erfahrung bisher noch nicht gemacht, daher ist es wichtig, dass wir dies als eine außergewöhnliche Situation betrachten", sagte er laut einem Bericht der Zeitung "Jamaica Observer".

Jamaikas Regierungschef Andrew Holness rief die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Flughafen der Hauptstadt Kingston wurde geschlossen. Der Zivilschutz richtete fast 900 Notunterkünfte ein./dde/DP/he