Hypoport SE Aktie News: Hypoport SE präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hypoport SE. Im XETRA-Handel gewannen die Hypoport SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 269,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hypoport SE-Aktie bei 274,20 EUR. Bei 269,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 9.704 Hypoport SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 markierte das Papier bei 348,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 98,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hypoport SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hypoport SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hypoport SE-Aktie wird bei 268,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hypoport SE am 06.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 107,47 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hypoport SE einen Umsatz von 93,72 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hypoport SE ein EPS in Höhe von 2,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

