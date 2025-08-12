IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition

Bei einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,40 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 235,849 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie auf 23,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.589,62 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,10 Prozent.

Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 7,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net