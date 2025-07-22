IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,14 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,652 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2025 auf 23,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.157,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,79 Prozent.

Insgesamt war Corporacion Acciona Energias Renovables zuletzt 7,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

