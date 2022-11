IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von IBM befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 139,44 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,42 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 139,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 251 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2022 bei 140,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 101,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 36,97 Prozent sinken.

IBM veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,41 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,93 Prozent auf 14.107,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17.618,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 23.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com