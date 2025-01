IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 220,58 USD.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 220,58 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 222,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 222,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 73.233 IBM-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 239,30 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 8,49 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2024 Kursverluste bis auf 157,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 28,42 Prozent wieder erreichen.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,79 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 195,00 USD.

Am 23.10.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,46 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte IBM am 28.01.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von IBM.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,21 USD je Aktie belaufen.

