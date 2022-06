IBM Aktie News: IBM legt am Mittag zu

Trading Idee

Die Aktien von IBM befindet sich nach dem vorherigen langen Hochlauf direkt am Widerstandsbereich von 140,00 bis 142,00 USD. In den Vormonaten ist das Papier hier immer wieder nach unten abgeprallt und hat dann einen Rücklauf bis in den Bereich von 133 USD gestartet. Kommt es zu einem erneuten Abprall nach unten?