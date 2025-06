IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 257,98 USD ab.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 257,98 USD ab. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,22 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.805 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2025 auf bis zu 269,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 4,13 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.06.2024 bei 163,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 36,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,75 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

IBM ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,14 USD gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,93 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht