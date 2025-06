IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 263,50 USD ab.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 263,50 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 263,44 USD. Bei 263,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 53.804 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 269,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,08 Prozent niedriger. Am 04.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,55 USD ab. Abschläge von 37,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,75 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

IBM ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 14,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert. Am 29.07.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,93 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

