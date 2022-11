IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 140,00 EUR. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 140,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.884 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 141,00 EUR erreichte der Titel am 11.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,35 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Mit Abgaben von 39,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.107,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.618,00 USD erwirtschaftet worden.

Die IBM-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet. IBM dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,11 USD im Jahr 2022 aus.

