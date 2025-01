Kurs der IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag fester

03.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 221,90 USD zu.

Wer­bung

Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 221,90 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 223,34 USD. Mit einem Wert von 220,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.807 Stück gehandelt. Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 239,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2024 bei 157,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 40,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,79 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,00 USD. Am 23.10.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IBM ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,97 Mrd. USD im Vergleich zu 14,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die IBM-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.01.2025 erwartet. IBM dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2026 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,21 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Intel: Vom Mikroprozessor-Pionier zum Technologie-Giganten Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com