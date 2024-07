IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 176,53 USD.

Die IBM-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 176,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 176,43 USD. Bei 177,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.324 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 131,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,80 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Am 24.04.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.07.2025.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

NYSE-Handel Dow Jones schwächer