IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 204,07 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 204,07 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 204,52 USD. Bei 201,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 206.615 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 204,52 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 0,22 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,79 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.07.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 USD gegenüber 1,74 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 15,77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,48 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte IBM am 23.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,12 USD fest.

