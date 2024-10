IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 224,19 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 224,19 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 224,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,96 USD. Zuletzt wurden via New York 113.186 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,92 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,32 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 135,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 65,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,79 USD je IBM-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.07.2024. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,91 Prozent auf 15,77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.10.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

