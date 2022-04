IBM Aktie News: IBM gewinnt am Mittag an Fahrt

Die IBM-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 118,80 EUR. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 118,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 118,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,70 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 19.04.2022 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,35 USD gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,37 Milliarden USD im Vergleich zu 16,70 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte IBM am 19.04.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 19.01.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

