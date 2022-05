IBM Aktie News: IBM am Mittag in Grün

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr sprang die IBM-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 128,84 EUR zu. Die IBM-Aktie legte bis auf 129,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,48 EUR. Zuletzt wechselten 717 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 100,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 28,39 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.04.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,69 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.197,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 17.730,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. IBM dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,56 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

