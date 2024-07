IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag verlustreich

IBM im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 175,12 USD abwärts.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 175,12 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 174,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 175,73 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 100.869 Aktien.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,74 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (131,56 USD). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 33,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,80 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

IBM gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 16.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,94 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

