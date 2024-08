IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag leichter

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 183,53 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 183,53 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,00 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 184,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 276.943 IBM-Aktien.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,53 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,79 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

IBM veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,74 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,10 USD je Aktie aus.

