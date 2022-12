IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 140,64 EUR. Die IBM-Aktie sank bis auf 140,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.256 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,10 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 103,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 2,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.107,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17.618,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie volatil: Kunden sollen mit Warnkarten über Grenzen der KI aufgeklärt werden

IBM-Aktie etwas tiefer: Bosch arbeitet mit IBM an Quantencomputing

Jim Cramer überzeugt: US-Unternehmen wie Tesla, Goldman Sachs & Co. haben mit ihren Bilanzen den Aktienmarkt angetrieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com