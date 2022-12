IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die IBM-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 141,06 EUR abwärts. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 140,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,88 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 500 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,58 EUR. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 2,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2021 bei 103,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,42 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.10.2022 vor. Das EPS lag bei 1,81 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.107,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 17.618,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 23.01.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,11 USD je Aktie.

